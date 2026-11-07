Genoa Milan con tre certezze da cui ripartire: Amorim non può lasciarli fuori! Saranno titolari

Genoa Milan per dimenticare l’Europa e ripartire da quanto di buono fatto nel derby contro l’Inter. Amorim si affida ai tre talismani di questa squadra!

Esiste un Milan con e uno senza Gila, Modric e Pulisic. Non si tratta di una semplice suggestione tattica o di un’opinione da bar, ma di un dato statistico inconfutabile che guida la stagione dei rossoneri: con tutti e tre in campo dal primo minuto, il Diavolo non ha mai perso una sola partita.

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La riprova di questa dipendenza è arrivata puntuale nelle occasioni in cui le tre pedine fondamentali sono riaste a riposo. Dalle opache uscite contro Benfica e Bournemouth, fino ai passaggi a vuoto contro Bologna e Ferencvaros, il trio è partito solo dalla panchina, subentrando a gara in corso o rimanendo a guardare, senza riuscire a incidere come al solito sulla fluidità e sulla concretezza della manovra. La loro assenza dal blocco dei titolari ha sistematicamente tolto certezze, geometrie ed estro alla squadra.

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Proprio per questo, in vista della delicata trasferta di domenica pomeriggio sul campo del Genoa, Ruben Amorim ha deciso di scommettere sul sicuro. Il tecnico si affida nuovamente e totalmente a loro, rilanciandoli tutti e tre dal primo minuto. Il ritorno contemporaneo di Gila a guidare il reparto, la visione di gioco di Modric in mediana e gli strappi offensivi di Pulisic restituiscono al Milan la sua spina dorsale ideale.

A Marassi serviranno punti pesanti e prestazioni di personalità: Amorim lo sa bene ed è pronto a rispolverare la sua formula magica per ritrovare la vittoria e la continuità perduta.