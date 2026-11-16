Sabatini: «All’età di Camarda, Esposito era in Serie B e il rossonero è lì seduto in panchina. È questo il grande equivoco»

Sabatini si esprime sul confronto tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda ai microfoni di Radio Sportiva

Il futuro dell’attacco della Nazionale italiana passa inevitabilmente dai piedi e dai gol dei suoi giovani più promettenti. Da una parte Francesco Pio Esposito, centravanti classe 2005 di proprietà dell’Inter; dall’altra Francesco Camarda, gioiello classe 2008 cresciuto nel vivaio del Milan. Un dualismo tutto milanese che infiamma gli appassionati e divide gli addetti ai lavori, sul quale è intervenuto con estrema schiettezza il giornalista Sandro Sabatini, esprimendo un giudizio netto sui valori in campo e sulle scelte di gestione dei due club.

Analizzando la crescita dei due giovani attaccanti, Sabatini non ha usato giri di parole per indicare chi, a suo avviso, possieda oggi un potenziale superiore: «Credo che Pio Esposito sia fondamentalmente più forte di Camarda». Una presa di posizione decisa, che va oltre la semplice carta d’identità e punta i riflettori sul percorso formativo intrapreso dai due calciatori negli ultimi anni.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

Secondo il giornalista, infatti, il nodo cruciale non risiede soltanto nella differenza anagrafica, ma nel modo in cui le rispettive società hanno gestito il passaggio al calcio dei grandi: «Camarda è due anni indietro rispetto a Pio. Solo che, all’età di Camarda, Esposito era in Serie B e il rossonero è lì seduto in panchina. È questo il grande equivoco su Camarda. È evidente che per Pio Esposito il percorso è stato migliore».

La riflessione di Sabatini fotografa con lucidità due filosofie opposte. Mentre l’attaccante nerazzurro ha potuto accumulare minutaggio, esperienza e malizia agonistica confrontandosi con un campionato probante come la serie cadetta, il talento del Milan rischia di vedere rallentata la propria maturazione a causa dello scarso impiego tra i professionisti. Un monito chiaro sulla gestione dei giovani in Italia: il talento puro, senza la continuità del campo, fatica a sbocciare definitivamente.