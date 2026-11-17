Il Milan è pronto ad accogliere ufficialmente Markus Krösche nei propri quadri dirigenziali. Dopo il lungo corteggiamento portato avanti con insistenza da Gerry Cardinale già nel corso della scorsa estate, il dirigente tedesco proveniente dall’Eintracht Francoforte si appresta a diventare il nuovo Head of Football del club di via Aldo Rossi, attendendo soltanto la formalizzazione definitiva dell’accordo per avviare il suo nuovo percorso in rossonero.

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Con l’imminente insediamento dell’ex dirigente tedesco al vertice dell’area sportiva, in molti si sono interrogati su quali saranno gli equilibri interni e quale ruolo continuerà a ricoprire Zlatan Ibrahimović. A fare totale chiarezza sulle gerarchie di Casa Milan ci ha pensato Gianluca Di Marzio, intervenuto in diretta negli studi di Sky Sport per ricostruire la reale catena di comando del club:

«Ibra non è mai stato al comando del Milan, né quando è andato via né Tare e né nel periodo di interregno. Adesso al comando c’è Cardinale perché è lui il vero punto di riferimento di Amorim. C’è l’allenatore e ci sarà il nuovo Head of Football che sarà Marcus Krosche. Arriverà dall’Eintracht, ormai si aspetta solo che venga definito formalmente questo accordo. Il responsabile sarà lui, e Ibrahimovic resterà a fare quello che sta facendo adesso, ovvero un consulente di RedBird e di Cardinale. Ma come avete visto, dall’inizio della stagione sarà andato una volta a Milanello e una-due volte a San Siro. Non è lui ad oggi a comandare le operazioni in casa Milan».