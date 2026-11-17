Le ultime sulle condizioni dei rossoneri: il difensore inglese è sempre più vicino al ritorno in gruppo, mentre per il centrocampista serviranno ancora alcune settimane

In casa Milan arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati, con particolare attenzione a Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, entrambi sottoposti nella giornata di ieri a una visita di controllo per valutare i progressi dei rispettivi recuperi muscolari. Nel frattempo, resta in attesa di conoscere l’esito degli esami anche Mike Maignan, alle prese con un problema all’anca accusato durante Francia-Turchia.

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Le notizie migliori riguardano sicuramente Tomori. Il recupero del difensore inglese procede nel migliore dei modi: il centrale ha già ripreso a svolgere lavoro individuale sul campo e dalla prossima settimana dovrebbe iniziare un graduale reinserimento in gruppo. Nonostante i segnali incoraggianti, l’ex Chelsea non sarà comunque a disposizione per la partita di domenica contro il Frosinone, in programma a San Siro.

Situazione differente per Loftus-Cheek, che dovrà attendere ancora prima di rivedere il terreno di gioco. Il centrocampista sta seguendo regolarmente il proprio percorso riabilitativo, rispettando le tempistiche inizialmente stabilite. Tra circa due settimane è previsto un nuovo controllo medico, fondamentale per stabilire i prossimi passaggi verso il ritorno in campo.

Come riportato da Milannews24, restano inoltre ai box Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze, per i quali servirà ancora tempo.

L’unica possibile novità in vista del Frosinone potrebbe essere Strahinja Pavlovic: il difensore verrà monitorato quotidianamente e conserva qualche possibilità di recuperare per la sfida di domenica alle 18:00.