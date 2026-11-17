Il difensore del Genoa torna sull’episodio che ha scatenato la furia del Milan nella sfida del Ferraris: la trattenuta sul centrocampista francese costata il giallo tra le proteste rossonere e i provvedimenti disciplinari della panchina

È stato senza dubbio uno degli episodi più dibattuti e polemici dell’ultimo turno di campionato prima della sosta per le Nazionali. Al centro della bufera c’è il duro scontro di gioco andato in scena durante la sfida tra Genoa e Milan, vinta poi per 1-2 dai rossoneri grazie ai gol di Alphadjo Cisse e Christian Pulisic, resi vani solo nel finale dal guizzo di Mikael Egill Ellertsson. A far discutere aspramente la panchina e i giocatori del Milan è stata la decisione dell’arbitro Davide Massa di estrarre solo il cartellino giallo — e non il rosso per chiara occasione da rete — all’indirizzo di Alessandro Marcandalli dopo una vistosa trattenuta ai danni di Adrien Rabiot.

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La confessione di Marcandalli: la paura del rosso e il distacco dai social

A distanza di giorni, a rompere il silenzio su quell’episodio chiave avvenuto al 50′ della ripresa è proprio il difensore rossoblù, che ha ammesso candidamente di aver temuto il peggio quando l’arbitro ha estratto il cartellino:

«Ho avuto molta paura del cartellino rosso».

Una tensione palpabile sul terreno di gioco, culminata nelle proteste veementi della panchina rossonera che sono costate ben tre cartellini rossi (al medico sociale Stefano Mazzoni, all’operatore sanitario Diego Mantovani e al tecnico Emanuele Ferro, tutti successivamente fermati per un turno dal Giudice Sportivo), oltre all’ammonizione rimediata dallo stesso Rabiot.

Sollecitato poi sulle polemiche e sui giudizi feroci piovuti dai tifosi e dai media dopo l’episodio, Marcandalli ha chiuso il discorso con grande freddezza:

«Il suo commento? Non pubblico io, figuriamoci se leggo gli altri».