Biasin: «L’Inter perde il derby sotto tutti i punti di vista: nell’approccio, nell’impostazione tattica, nelle scelte dei singoli e, soprattutto, in quel “provincialismo” preteso a parole e lasciato colpevolmente nello spogliatoio».

Biasin, noto giornalista di fede interista, su X ha commentato il derby tra Milan e Inter riconoscendo i meriti dei rossoneri e le mancanze dei nerazzurri

Una notte da incorniciare per tutti i tifosi rossoneri. Nella stracittadina milanese, il Milan targato Rúben Amorim ha travolto l’Inter di Cristian Chivu con un netto e meritatissimo 3-1. Una prestazione maiuscola da parte del Diavolo, che ha messo a nudo i limiti dei rivali cittadini e rilanciato con forza le ambizioni rossonere in questo avvio di stagione.

Fin dal fischio d’inizio, la squadra di Amorim ha imposto un ritmo asfissiante, mostrando una netta superiorità sia sul piano fisico che su quello tattico e mentale. Il Milan ha padroneggiato il campo con idee chiare e giocate di qualità, lasciando l’Inter fragile, disordinata e incapace di arginare la manovra rossonera.

A confermare la lezione impartita dal Milan è arrivato anche l’impietoso commento social del giornalista Fabrizio Biasin, che ha fotografato senza sconti il dominio rossonero:

«L’Inter perde il derby sotto tutti i punti di vista: nell’approccio, nell’impostazione tattica, nelle scelte dei singoli e, soprattutto, in quel “provincialismo” preteso a parole e lasciato colpevolmente nello spogliatoio. Il Milan vince con merito, i nerazzurri (tanti punti in classifica, ma poche prestazioni convincenti) è meglio che tornino in fretta sul pianeta terra».

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Analisi che coglie in pieno la realtà: la straordinaria prova del Milan ha fatto crollare le certezze dei nerazzurri, costretti ora a fare i conti con una sconfitta bruciante. Per Chivu e i suoi si preannuncia una tempesta tattica e d’ambiente, chiamati a rimettere insieme i cocci dopo il leccarsi le ferite al Meazza.

In casa rossonera, invece, è tempo di festeggiare una vittoria fondamentale per il morale, la classifica e la supremazia cittadina. Il cammino è ancora lungo, ma con questa mentalità e questo gioco, il Milan di Amorim ha mandato un messaggio chiarissimo a tutto il campionato.