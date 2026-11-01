Amorim come Allegri: 21 punti in 10 giornate, il confronto con le ultime 8 stagioni del Milan

Il tecnico portoghese eguaglia lo start del Milan 2025/26 dopo il trionfo nel derby: l’analisi del rendimento e lo storico a confronto

Primo derby di Milano, prima vittoria per Ruben Amorim che si è inserito nella tradizione recente di successi del Milan contro l’Inter, allungando la striscia di imbattibilità a otto partite senza sconfitte contro i nerazzurri e quella di vittorie a quattro successi di fila. Una serata indimenticabile per i colori rossoneri, con la squadra che si rilancia in classifica dopo il passo falso contro il Bologna di mercoledì scorso: sono 21 i punti conquistati dal Milan di Amorim fino a questo momento.

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Il bilancio delle prime dieci giornate certifica un avvio in linea con quello della passata stagione, condotta da Massimiliano Allegri sempre a quota 21 punti e chiusa con il terzo posto in graduatoria, confermando la squadra stabilmente nel gruppo di testa della Serie A.

I numeri del passato: dal record del primo Pioli ai passi falsi del recente corso rossonero

Ripercorrendo il recente passato delle ultime otto annate sportive, il punto di riferimento assoluto resta la partenza sprint della stagione 2021/22 con Stefano Pioli, capace di raccogliere ben 28 punti nelle prime dieci uscite e piazzarsi al 2° posto prima di conquistare lo scudetto. Ottimi anche i percorsi del 2020/21 (26 punti e 1° posto) e del 2022/23 (23 punti e 3° posto), così come la stagione 2023/24, in cui i rossoneri avevano messo in carniere 22 punti.

Decisamente più travagliate sono state le partenze del 2024/25 con Paulo Fonseca, fermo a 14 punti e al 9° posto in classifica, e del 2019/20, quando l’avvio stentato di campionato registrò appena 13 punti e una decima posizione. Il cammino di Amorim si inserisce dunque nel solco della continuità con i migliori avvii dell’era recente.