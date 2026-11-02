Condò esalta il Milan e analizza il momento dell’Inter: «Il derby ha presentato il conto, ora i nerazzurri si giocano molto»

Paolo Condò sul Corriere della Sera: dalla reazione rossonera dopo il Bologna alla stanchezza interista, fino alla spinta di Cardinale e alla notte di San Siro per Diego Moreira

Sul sito del Corriere della Sera, Paolo Condò ha detto la sua sul Milan che sabato sera ha battuto 3-1 l’Inter nel derby:

«Nella settimana del turno in più s’era visto arrivare questo calo dell’Inter: domenica la Fiorentina rimontata e scavalcata nel recupero con immensa fatica, mercoledì la fortunosa vittoria nel finale a Venezia, sabato è stato pagato il conto. Anche perché il Milan, sorpreso in settimana dal Bologna, è riuscito a rimettere assieme il suo nucleo di giocatori migliori, e quando va in campo con i primi undici il suo livello s’impenna. L’entusiasmo di Cardinale a fine partita sembra una garanzia perché a gennaio vengano aggiunti un paio di buoni pezzi alla scacchiera rossonera. Sono necessari per pensare in grande. La breve storia di questo campionato contiene già diversi esempi di squadre rifiorite col rientro degli infortunati, e ovviamente c’è una logica in questa dinamica: ma siccome avevamo segnalato la delicatezza del segmento di partite fra le due pause nazionali d’autunno, ricordiamo adesso che prima di fermarsi l’Inter è attesa ancora da un match fondamentale a Rotterdam in Champions e poi, domenica, dalla partita con il Como. Settimana piena».

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La risalita del Diavolo in classifica: la consacrazione di Diego Moreira e il feeling con il gioco di Amorim

Il giornalista si è poi soffermato sui progressi della squadra rossonera e sull’impatto della vittoria nella stracittadina:

«Il Milan è rientrato in classifica dopo esserne uscito mercoledì. Non ha senso parlare adesso di scudetto o non scudetto, accontentiamoci di registrare che Diego Moreira si è preso San Siro in un derby, come hanno fatto nella storia i campioni, e che il calcio aggressivo di Amorim ha ormai portato la gente dalla sua parte, e se pensiamo alla contestazione di maggio e ai sarcasmi d’estate, si tratta di un bel risultato», spiega Condò.