Atalanta, Sarri traballa: Pioli in pole per la successione. L’ex Milan può tornare subito in panchina

La pesante sconfitta contro il Parma apre ufficialmente la crisi in casa nerazzurra. La società ha annunciato il ritiro, mentre il futuro di Maurizio Sarri resta in bilico: secondo Sport Mediaset, Stefano Pioli sarebbe il principale candidato in caso di esonero

La crisi dell’Atalanta potrebbe aprire le porte a un ritorno in panchina di Stefano Pioli. La pesante sconfitta casalinga contro il Parma, con il risultato di 0-3, ha aggravato una situazione già complicata, con la squadra bergamasca reduce da quattro partite consecutive senza vittorie in campionato.

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La classifica inizia a diventare preoccupante e la società ha deciso di intervenire immediatamente. Nel post partita, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha annunciato il ritiro, assumendosi le responsabilità insieme all’allenatore e allo staff tecnico.

Pioli-Atalanta, l’ex Milan in pole se salta Sarri

Il nome più caldo per un eventuale cambio in panchina sarebbe quello di Stefano Pioli. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, l’ex allenatore del Milan sarebbe infatti in pole position per raccogliere l’eredità di Sarri qualora la società decidesse di interrompere il rapporto con il tecnico.

Pioli conosce molto bene il campionato italiano e ha già vissuto un’esperienza importante sulla panchina rossonera, culminata con la conquista dello scudetto nella stagione 2021-22.

Un profilo che potrebbe rappresentare una soluzione immediata per provare a invertire la rotta dell’Atalanta.

Sarri ancora in bilico: il ritiro non basta a cancellare la crisi

Per il momento Sarri dovrebbe restare al proprio posto, ma la sua posizione non può considerarsi al sicuro. La società ha scelto il ritiro per ricompattare il gruppo, ma i prossimi risultati saranno determinanti.

Pioli osserva e resta alla finestra: l’eventuale chiamata dell’Atalanta potrebbe riportare l’ex Milan al centro della scena in Serie A.