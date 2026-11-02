Cassano attacca Tare e Allegri: «Hanno fatto più danni della grandine. Comanda sempre Ibra»

Cassano interviene a Viva El Futbol e lancia accuse sulla gestione societaria del Milan: secondo Antonio Cassano, Zlatan Ibrahimovic continuerebbe ad avere un ruolo centrale

Antonio Cassano torna a parlare del Milan e lo fa senza risparmiare critiche. Durante l’ultima puntata di Viva El Futbol, l’ex fantasista ha espresso il proprio giudizio sull’operato della dirigenza rossonera, soffermandosi in particolare sulle figure di Igli Tare, Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. Ecco il retroscena.

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Secondo Cassano, infatti, dietro le principali scelte tecniche del club continuerebbe a esserci proprio l’ex attaccante svedese, nonostante il suo profilo pubblico sia meno esposto rispetto al passato.

Cassano svela il retroscena su Ibrahimovic: «L’area tecnica è in mano a Ibra»

Le dichiarazioni dell’ex calciatore sono state particolarmente dirette, con riferimenti anche alle operazioni di mercato e ai possibili equilibri interni alla società.

PAROLE – «Tare e Allegri hanno fatto più danni della grandine. Quest’anno chi comanda è sempre Ibra ma a lui non piace apparire, Moreira e Ramos li ha presi Ibrahimovic, l’area tecnica è in mano a Ibra. Pure Krosche è stato approvato da Ibra, sono cose che non vi dicono ma è così. Ibra è innamorato del Milan».

Parole che chiamano direttamente in causa i vertici rossoneri e che attribuiscono a Ibrahimovic un’influenza significativa sulle strategie del club.

Milan, il dibattito sulla dirigenza si accende

Cassano ha dunque messo in discussione il lavoro di Tare e Allegri nella scorsa stagione, indicando Ibrahimovic come figura centrale nelle decisioni sportive.

Si tratta di valutazioni e ricostruzioni personali dell’ex attaccante, che riaccendono il dibattito sulla gestione del Milan e sulla distribuzione dei poteri all’interno della società.