MN24 Pavlovic lavora ancora parte, in dubbio per Genoa Milan: Amorim lo monitorerà

Pavlovic non è ancora recuperato ed è da considerare in dubbio per Genoa-Milan, match di campionato in programma domenica alle ore 15:00

Il Milan è tornato a sudare sui campi di Milanello per preparare la delicata e imminente sfida di campionato contro il Genoa. Dopo la sfortunata parentesi europea, la squadra di Rúben Amorim vuole voltare immediatamente pagina e, per farlo, il tecnico portoghese è pronto a rimescolare le carte affidandosi ai pezzi da novanta che in Europa League, contro il Ferencváros, erano stati inizialmente lasciati a riposo in panchina.

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Le indicazioni che arrivano dal centro sportivo rossonero parlano chiaro: domenica sera i tifosi rivedranno dal primo minuto l’esperienza e la qualità di Mike Maignan a difesa dei pali, la solidità di Mario Gila e la classe infinita di Luka Modrić in cabina di regia. A completare il quadro dei rientri nell’undici titolare ci saranno anche il giovane talento Moreira e la spinta propulsiva di Christian Pulisic sulla trequarti. Energie fresche e caratura internazionale indispensabili per ridare sprint a una manovra apparsa opaca nell’ultima uscita.

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L’unica nota stonata nel programma di lavoro di Milanello riguarda il reparto arretrato: Strahinja Pavlović continua a lavorare ancora a parte. Il difensore serbo non ha ancora smaltito del tutto i suoi problemi fisici e il pieno recupero resta in dubbio. Mister Amorim scioglierà le ultime riserve nella giornata di domani, valutando attentamente le condizioni del centrale prima di decidere se inserirlo o meno nell’elenco dei convocati per il match di domenica. Il tempo stringe, e il Milan ha bisogno di tutti i suoi uomini per ripartire.