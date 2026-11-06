De Winter non va in Nazionale, van Bommel: «Non si sentiva a suo agio nella sua situazione e ha deciso di non venire»

De Winter non andrà in Nazionale con il Beglio, a parlarne è stato il commissario tecnico Mark van Bommel in conferenza stampa

Tensione e scossoni in casa Belgio alla vigilia dei prossimi impegni internazionali. A far discutere con forza è l’assenza di Koni De Winter dall’elenco dei convocati. Il difensore del Milan, ormai diventato un punto centrale nello scacchiere tattico del tecnico rossonero Rúben Amorim, ha scelto di non rispondere alla chiamata dei «Diavoli Rossi».

La spiegazione ufficiale è arrivata direttamente dal commissario tecnico Mark Van Bommel durante la consueta conferenza stampa della vigilia. L’allenatore olandese ha affrontato la questione con estrema schiettezza, senza ricorrere a scuse diplomatiche: «Non si sentiva a suo agio nella sua situazione e ha deciso di non venire. Non posso farci nulla. Gli ho parlato. Ha 24 anni, è responsabile».

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Parole chiare che lasciano trasparire un certo rammarico per la decisione del ventiquattrenne rossonero, scontento del scarso minutaggio e dello spazio fin qui ritagliatosi con la maglia della propria selezione nazionale. La frattura appare evidente: da una parte un giocatore che si sente protagonista ad alti livelli con la maglia del Milan e che rivendica maggior considerazione anche in patria, dall’altra un commissario tecnico che prende atto della scelta personale senza tuttavia fare sconti sulla maturità del ragazzo.

La patata bollente passa ora al club di via Aldo Rossi, dove De Winter continuerà a lavorare a Milanello durante la sosta. Resta da capire se questa decisione inciderà sui suoi futuri rapporti con la Nazionale o se il dialogo tra le parti si riaprirà nelle prossime finestre internazionali.