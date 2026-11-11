Mancini su Cisse: «Arriva da un'ottima partita, questo è positivo per noi. Su San Siro...»

Il commissario tecnico azzurro Mancini ha parlato alla vigilia della sfida contro i francesi, soffermandosi anche su Barella e Cisse

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Francia, in programma a San Siro. Tra i diversi temi affrontati dall’ex allenatore dell’Inter c’è stato anche quello legato all’atmosfera dello stadio milanese e alla possibile influenza che potrebbe avere sulle sue scelte.

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In particolare, Mancini ha parlato di Barella e Cisse, due giocatori che conoscono molto bene San Siro grazie ai rispettivi club di appartenenza. Entrambi arrivano inoltre da prestazioni positive, un aspetto che il commissario tecnico ha voluto sottolineare in vista di un appuntamento così importante.

Il CT azzurro, tuttavia, ha voluto chiarire che il fattore ambientale non avrà alcun peso sulle sue decisioni, ribadendo la propria fiducia nelle scelte che verranno effettuate per affrontare la nazionale francese.

Queste le sue parole in conferenza stampa:

PAROLE – «L’effetto San Siro non mi condiziona, le mie scelte penso che saranno quelle giuste a prescindere dallo stadio. Mi sembra che siano due giocatori reduci da ottime partite, questo è positivo per tutti e due e per noi».



