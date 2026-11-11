MN24 - Tomori vede il rientro: pronto a tornare contro il Frosinone. E sul rinnovo...

Tomori si avvicina al recupero dopo l’infortunio e punta a rimettersi a disposizione di Ruben Amorim dopo la sosta. E il rinnovo…

Buone notizie per il Milan sul fronte Fikayo Tomori. Il difensore inglese si avvicina al ritorno in campo dopo lo stop per infortunio e, secondo quanto riportato da MilanNews24, l’obiettivo sarebbe quello di rivederlo a disposizione di Ruben Amorim per la sfida contro il Frosinone, in programma dopo la sosta.

Un recupero particolarmente importante per i rossoneri, che hanno bisogno di ritrovare alternative e certezze nel reparto arretrato. Tomori rappresenta infatti un elemento di esperienza internazionale, capace di garantire velocità, aggressività e qualità nella gestione della linea difensiva.

Il suo rientro permetterebbe allo staff tecnico di avere nuovamente a disposizione una pedina importante nelle rotazioni, aumentando le soluzioni in vista dei prossimi impegni.

Ma le notizie positive non riguardano soltanto il campo. Anche il futuro del centrale inglese potrebbe riservare sviluppi interessanti. Il tema del rinnovo contrattuale, infatti, sembra tornare progressivamente d’attualità.

Se fino a qualche tempo fa una permanenza a lungo termine appariva complicata, oggi lo scenario potrebbe essere differente. Il rinnovo non è più una chimera e il Milan potrebbe valutare concretamente la possibilità di proseguire insieme al difensore.

Prima, però, serviranno conferme sul terreno di gioco. Il ritorno contro il Frosinone potrebbe rappresentare il primo passo verso una nuova fase della sua avventura rossonera.