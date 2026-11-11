Maldini e Theo Hernandez insieme a Milano: spunta anche il commento di Leao, tifosi impazziti! – FOTO

Incontro speciale tra due ex protagonisti rossoneri in un noto bar della città: lo scatto pubblicato dal francese conquista i social e attira anche l’attenzione di Rafael Leao

Un incontro speciale, di quelli capaci di riaccendere immediatamente l’entusiasmo del popolo rossonero. Paolo Maldini e Theo Hernandez si sono ritrovati quest’oggi a Milano, concedendosi un momento insieme in un noto bar della città. I due ex protagonisti della storia recente del Milan hanno deciso di immortalare l’occasione con una fotografia, successivamente pubblicata dal terzino francese sul proprio profilo Instagram.

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Uno scatto che ha immediatamente attirato l’attenzione dei tifosi milanisti, da sempre legati a due figure che hanno lasciato un segno importante nella storia del club. Da una parte Maldini, leggenda assoluta e simbolo del Milan, dall’altra Theo, protagonista di stagioni indimenticabili con la maglia rossonera.

Tra i tantissimi commenti ricevuti dal difensore francese, però, ce n’è uno che non è certamente passato inosservato. A intervenire è stato Rafael Leao, che ha risposto alla fotografia con un semplice ma significativo: «Arrivo», accompagnato da due emoticon rossonere.

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Una battuta che ha immediatamente strappato un sorriso ai tifosi e aggiunto ulteriore pepe a uno scatto già molto apprezzato.

Maldini, Theo e Leao: tre nomi che riportano inevitabilmente alla mente tanti ricordi rossoneri.