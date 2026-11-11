Pulisic è tornato una sentenza: già superati i numeri del Chelsea, ora punta quota 50 gol

L’americano Pulisic sta vivendo un nuovo momento d’oro sotto la guida di Ruben Amorim: fiducia, libertà offensiva e una posizione in campo che gli permette di esprimere tutto il suo potenziale

Christian Pulisic continua a essere uno degli uomini più decisivi del Milan. Dopo un periodo complicato e un lungo digiuno realizzativo nella passata stagione, l’esterno americano sembra aver ritrovato entusiasmo, fiducia e soprattutto il feeling con il gol.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Con Amorim, il numero rossonero sta beneficiando di una maggiore libertà offensiva. La sua pericolosità emerge soprattutto quando può puntare direttamente la porta, sfruttando gli spazi laterali e i movimenti senza palla. In passato, con Allegri, era stato impiegato più spesso alle spalle della prima punta, con compiti differenti che non sempre ne esaltavano le caratteristiche.

Le reti contro Inter e Genoa rappresentano un esempio perfetto della sua capacità di incidere negli ultimi metri. In questa stagione ha già collezionato 4 gol e un assist in 11 presenze ufficiali.

I numeri con il Milan sono impressionanti

C’è un dato che racconta meglio di qualsiasi parola la crescita di Pulisic: con il Chelsea aveva realizzato 26 gol in 145 presenze, mentre con il Milan ha già raggiunto quota 46 reti in 145 partite.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Un rendimento straordinario, che testimonia quanto l’ambiente rossonero abbia valorizzato le sue qualità.

Dopo l’ottimo primo anno con Pioli e le esperienze positive con Fonseca e Conceição, impreziosite anche dalla Supercoppa italiana, l’americano vuole continuare a lasciare il segno.

Adesso nel mirino c’è quota 50 gol in rossonero: mancano soltanto quattro reti. E con questo Pulisic, sognare è assolutamente lecito.



