Bergomi: «Il Milan in Europa non arriva tra le prime otto ma passa comunque. Ha un undici forte»

Bergomi intervistato da La Gazzetta dello Sport ha risposto ad una domanda sul Milan e la Juventus, le due squadre scontente della scorsa stagione

La nuova stagione europea entra nel vivo e le ambizioni delle cosiddette “scontente” della passata stagione, Milan e Juventus, finiscono sotto la lente d’ingrandimento di Beppe Bergomi. In una recente intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano dell’Inter ha analizzato i rapporti di forza tra le due big italiane, indicando nei rossoneri la squadra attualmente più pronta, pur senza escludere i bianconeri dalla lotta per traguardi di altissimo livello.

Secondo l’analisi dell’opinionista, i rossoneri godono di un vantaggio in termini di amalgama e solidità immediata. «Il Milan è più avanti. Poi magari in Europa League non arriva tra le prime otto ma passa comunque», ha spiegato Bergomi, sottolineando come il livello della competizione, orfana quest’anno di corazzate come Manchester United, Tottenham e Aston Villa, ponga di fatto la formazione milanese e la stessa Juventus nel novero delle grandi favorite per la vittoria finale. «Per me però adesso i rossoneri hanno un undici più forte e mi danno più garanzie», ha aggiunto.

Nonostante l’attuale supremazia rossonera, la Juventus resta un avversario temibile, soprattutto in prospettiva futura. La profondità della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri rappresenta un fattore determinante per la seconda parte della stagione. «Tuttavia, quando la Juve recupererà gli infortunati, potrà rientrare anche in corsa per qualcosa di grande, vista la profondità della rosa», ha precisato Bergomi.

La conquista del trofeo continentale deve rappresentare un obbligo morale e sportivo per entrambe le società, spinte dal proprio blasone internazionale. Alla domanda se debbano puntare con decisione sull’Europa League, la risposta è netta: «Questa ambizione sarà già nei loro pensieri. Sono le più blasonate lì e devono ambire a vincerla». Milan e Juventus sono dunque chiamate a confermare le attese sul palcoscenico europeo.