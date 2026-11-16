Moreira a Sky dopo Belgio Italia: «È una giornata che ricorderò per sempre»

Al termine di Belgio Italia, Diego Moreira ha commentato a Sky la gara, soffermandosi sulle emozioni provate dopo il primo gol in Nazionale

Diego Moreira è stato uno dei grandi protagonisti della sfida tra Belgio e Italia, trovando anche il suo primo gol con la maglia della nazionale belga. Al termine della partita, l’esterno del Milan ha parlato ai microfoni di Sky, raccontando le emozioni vissute durante una serata speciale, soprattutto per la presenza della sua famiglia sugli spalti.

IL PRIMO GOL CON IL BELGIO – «Sono molto felice per il primo gol con la nazionale, è stato un momento speciale perché c’era la mia famiglia. È una giornata che ricorderò per sempre».

LA FORZA DEL BELGIO – «Abbiamo alcuni giocatori molto forti davanti, come Doku, De Bruyne, ma poi credo che alla fine è uno sport in cui c’è bisogno di tutti e tutti abbiamo fatto una grande partita».

DE BRUYNE, UN GIOCATORE SPECIALE – «De Bruyne è speciale, è un piacere averlo con noi perché vede cose che altri non vedono, ha tanta esperienza e siamo felici di averlo con noi in squadra».

L’ESPERIENZA IN ITALIA E AL MILAN – «In Italia ho imparato tanto perché è un campionato che ha tanti giocatori di esperienza, giocare in nazionale e nel Milan sono due cose molto positive e sono molto felice».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

LA RIMONTA IN EUROPA – «È difficile ma lavoriamo per questo, dobbiamo essere preparati e abbiamo giocatori che ci aiuteranno in questo».

UN ALTRO GOL COME QUELLO CONTRO L’ITALIA? – «Spero di segnare altri gol così».

Il primo gol con il Belgio rappresenta dunque un momento significativo nella crescita di Moreira, che ha potuto festeggiare una serata speciale davanti alla propria famiglia. Ora l’esterno del Milan punta a trasformare questa esperienza in ulteriore fiducia anche con la maglia rossonera.