MN24 – Ecco gli esiti degli esami di Goncalo Ramos e Samuel Chukwueze! Il punto sui due infortunati del Milan – Milan News 24

Il punto dall’infermeria alla vigilia della sfida europea contro il Bournemouth: esami negativi per Goncalo Ramos, terapia infiltrativa per Chukwueze

Arrivano gli aggiornamenti ufficiali dall’infermeria del Milan in merito alle condizioni fisiche di Gonçalo Ramos e Samuel Chukwueze. Come appreso dalla redazione di MilanNews24, entrambi i calciatori non prenderanno parte alla sfida di questa sera contro il Bournemouth, ma le notizie provenienti dai controlli medici assumono contorni differenti per i due giocatori.

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Per quanto riguarda il centravanti portoghese, gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto hanno dato esito favorevole: la risonanza magnetica ha dato esito negativo, scongiurando così lesioni muscolari dopo l’affaticamento accusato al polpaccio sinistro.

Il punto su Chukwueze: terapie infiltrative e nuovi controlli a breve

Situazione opposta e tempi di stop più definiti per l’esterno nigeriano, frenato da un problema all’anca sinistra che ha richiesto un parere clinico mirato. Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un consulto specialistico per il problema all’anca sinistra e ha iniziato un trattamento infiltrativo.

Lo staff medico rossonero monitorerà l’evoluzione del quadro clinico passo dopo passo, con un nuovo controllo per valutarne l’evoluzione è previsto tra 10 e 15 giorni, data in cui si potranno avere indicazioni più precise sui tempi necessari per il pieno recupero agonistico.