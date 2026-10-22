Cardone racconta il clima di Bournemouth: «Città romantica e passione fortissima. Su Cisse titolare vi spiego la scelta di Amorim»

Il giornalista, ospite sul canale YouTube di Carlos Passerini, presenta la storica sfida in terra inglese e analizza la gestione del giovane talento rossonero

Il giornalista Maurizio Cardone, intervenuto sul canale YouTube di Carlos Passerini, ha presentato l’atmosfera che si respira in Inghilterra in vista della storica sfida contro il Bournemouth, soffermandosi anche sulle scelte di formazione di Ruben Amorim e, in particolare, sulla gestione di Alphadjo Cisse.

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Cardone ha descritto con entusiasmo il clima e il contesto paesaggistico che circondano il club inglese: «Qui la passione è fortissima! Io personalmente, già quando sono arrivato con i tassisti e con le persone con cui ho parlato, l’ho sentita tutta. E non è un caso che già al momento del sorteggio le dichiarazioni arrivate da qui fossero piene di rispetto e ammirazione. È una partita storica, proprio in virtù di tutto quello che si è raccontato sull’ispirazione che il Milan ha dato a questo club: al di là delle questioni puramente calcistiche, c’è anche questo lato molto romantico. È una città romantica e particolare sul mare, affacciata sullo stretto della Manica, da cui si vede l’isola di Wight proprio di fronte. Non comodissima da raggiungere, nel senso che non è scomoda, ma è pur sempre un bel viaggio: una volta arrivati a Londra, fare la strada fin qui non è proprio immediato, ma quando arrivi capisci che il viaggio vale assolutamente la pena».

La gestione di Cisse e il retroscena sulla panchina contro l’Atalanta

Nella seconda parte del suo intervento, il giornalista si è concentrato sulle recenti rotazioni offensive adottate dal tecnico portoghese del Milan, analizzando il percorso di crescita del giovane attaccante: «Cisse titolare? Io sono molto contento del percorso che sta facendo questo ragazzo, con Amorim che lo fa sognare come a Salisburgo, ma che magari lo ha preservato contro l’Atalanta».

Cardone ha provato a interpretare la logica dietro l’esclusione dell’attaccante dal primo minuto nella precedente uscita di campionato: «Sono rimasto perplesso, però provo a mettermi nella testa di Amorim, anche se non voglio spacciare per verità una cosa che non so, però è anche un modo per far capire a un ragazzo che, per quanto bella, per quanto straordinaria e importante possa essere stata una prestazione, non basta certo una tripletta per avere il posto assicurato».