Il Milan si avvicina a Krosche, ma la clausola è un dettaglio da considerare!

Il Milan si avvicina a Krosche, ma come ricorda Pellegatti, la clausola è un dettaglio da considerare. Intanto il Francoforte trova il sostituto

Il Milan continua a lavorare per portare Markus Krösche in rossonero con il ruolo di Head of Football. I contatti tra le parti sono ripartiti dopo l’interruzione dello scorso giugno, quando il dirigente tedesco aveva scelto di non lasciare l’Eintracht Francoforte nel pieno della sessione estiva di mercato.

Lo scenario è cambiato dopo le dimissioni di Krösche, che hanno riaperto concretamente la possibilità di un suo approdo a Milano. A fare il punto sulla situazione è stato Carlo Pellegatti attraverso il proprio canale YouTube.

Milan, Krösche e l’ostacolo della clausola

Secondo quanto riferito da Pellegatti, il principale nodo della trattativa sarebbe di natura economica. Il Milan, infatti, dovrebbe corrispondere all’Eintracht una cifra compresa tra 5 e 7 milioni di euro per assicurarsi Krösche fino alla scadenza della clausola, fissata a giugno 2027.

Come evidenziato dal giornalista, seppur l’importo non rappresenti necessariamente un ostacolo insormontabile, va comunque inserito nell’equazione dell’operazione. Di fatto, il Milan si troverebbe a sostenere un investimento per liberare un dirigente, proprio come avviene normalmente per un calciatore sotto contratto.

LA CLAUSOLA – «Chi vuole Krösche entro il giugno del 2027, in questo caso il Milan, deve pagare una clausola dai 5 ai 7 milioni di euro. Questo non dico che sia un ostacolo insormontabile, però indubbiamente la trattativa deve prevedere anche questo, come se il Milan comprasse un giocatore, invece compra il suo Head of Football».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

L’Eintracht ha già individuato il possibile sostituto

Un altro elemento significativo riguarda il futuro dell’Eintracht. Sempre secondo Pellegatti, il club tedesco avrebbe già individuato il possibile successore di Krösche.

Il nome indicato è quello di Christoph Spycher, ex terzino dell’Eintracht e attualmente direttore sportivo dello Young Boys. La presenza di un potenziale sostituto già individuato potrebbe facilitare ulteriormente la separazione tra Krösche e il club tedesco.

IL SUCCESSORE – «L’Eintracht Francoforte ha già individuato in Christoph Spycher — ex terzino del Francoforte e ora direttore sportivo dello Young Boys — la figura che lo sostituirà».

La trattativa con il Milan resta comunque da definire, con la questione economica legata alla clausola destinata a rappresentare uno dei passaggi decisivi verso l’eventuale arrivo del dirigente tedesco a Casa Milan.