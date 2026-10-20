In Francia tutti pazzi per Athekame! L’Equipe: «Deve avere un VHS di Beckham in casa»

In Francia tutti pazzi per Athekame! Dopo il match vinto contro il Nizza del suo Lione in cui è stato incoronato MPV, L’Equipe lo paragona a Beckham

Zachary Athekame continua a stupire con la maglia dell’Olympique Lione. L’esterno svizzero, arrivato in Francia in prestito secco dal Milan, è stato ancora una volta protagonista nella vittoria ottenuta domenica contro il Nizza, mettendo a referto un altro assist e conquistando anche il premio di migliore in campo.

Una prestazione che ha colpito particolarmente anche L’Equipe. Il quotidiano francese, per descrivere la qualità dei suoi cross e la capacità di incidere sulla fascia, si è lasciato andare a un paragone suggestivo: «Deve avere un VHS di Beckham in casa».

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Athekame, numeri da protagonista con il Lione

L’inizio di stagione di Athekame è stato fin qui particolarmente positivo. Con il Lione ha raccolto 9 presenze, 2 gol e 3 assist, distribuiti tra campionato e competizioni europee.

Numeri ai quali si aggiunge l’esperienza vissuta con la Svizzera. Il classe 2004 ha ricevuto la prima convocazione in Nazionale maggiore da Murat Yakin, riuscendo a collezionare quattro presenze, tre delle quali da titolare, e fornendo anche un assist al suo esordio.

Il rendimento con il club e con la selezione svizzera sta quindi confermando le qualità sulle quali il Milan aveva puntato.

Milan, dalla Francia temono già il ritorno di Athekame

Le prestazioni dell’esterno stanno alimentando anche le discussioni sul suo futuro. Il giornalista Andrés Onrubia Ramos, corrispondente a Parigi per Diario AS e laSER, ha definito Athekame «il miglior giocatore in questo momento dell’Olympique Lyonnais», arrivando a inserirlo tra i migliori terzini destri della Ligue 1.

Lo stesso giornalista ha ipotizzato un possibile ritorno al Milan già a gennaio qualora il rendimento dovesse mantenersi su questi livelli.

Il club rossonero ha scelto di mandarlo in Francia con un prestito secco, permettendogli di trovare continuità in un campionato competitivo. Una decisione che potrebbe rivelarsi importante per la sua crescita: interrompere l’esperienza al Lione a metà stagione avrebbe senso soltanto qualora il Milan fosse certo di garantirgli un ruolo significativo.

Per ora, dunque, Athekame continua a crescere lontano da Milanello. E settimana dopo settimana il suo rendimento rende sempre più interessante il futuro che lo attende in rossonero.