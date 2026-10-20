Cisse verso il ritorno da titolare in Europa League: l’attaccante in pole per la sfida col Bournemouth

Dopo la panchina in campionato e la memorabile tripletta di Salisburgo, il giovane talento rossonero si candida per una maglia dal primo minuto in Inghilterra

Dopo aver osservato novanta minuti di panchina nel corso dell’ultimo impegno di campionato contro l’Atalanta, Alphadjo Cisse è pronto a rimettersi in proprio e a riprendersi un posto da titolare. Giovedì sera, in occasione della delicata trasferta sul campo del Bournemouth e valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League, il giovane trequartista italiano tornerà a calcare il terreno di gioco dal primo minuto.

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La spinta europea e il precedente da urlo con il Salisburgo

L’indiscrezione, rilanciata questa mattina dalle colonne del Corriere dello Sport, conferma la grande stima e la centralità del giocatore all’interno delle rotazioni continentali di Ruben Amorim. Del resto, il classe rossonero arriva a questo appuntamento europeo forte di una prestazione che è già entrata nella storia recente del club: nella precedente trasferta sul campo del Salisburgo, infatti, Cisse era stato l’assoluto protagonista della serata grazie a una fantastica tripletta che aveva steso gli austriaci.

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Le scelte offensive per la trasferta inglese

La formazione guidata da Marco Rose rappresenterà un test di altissimo livello per i rossoneri, e la freschezza e l’imprevedibilità del giovane talento italiano saranno armi fondamentali per scardinare la difesa inglese. Il tecnico portoghese è pronto a puntare nuovamente su di lui per dare qualità e imprevedibilità sulla trequarti, offrendo a Cisse un’altra grande vetrina internazionale per confermarsi dopo i fasti della notte europea in terra austriaca.