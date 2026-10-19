Athekame può tornare già a gennaio al Milan? Dalla Francia spunta l’indiscrezione: ecco il punto – Milan News 24

Le prestazioni super di Athekame porteranno a un ritorno in rossonero? Dalla Francia spunta l’indiscrezione sul Milan: ecco i dettagli

Andrés Onrubia Ramos, corrispondente di DiarioAS e laSER a Parigi, si è così espresso su X su Athekame, terzino del Milan in prestito al Lione: «Zachary Athekame è il miglior giocatore in questo momento dell’Olympique Lyonnais. E probabilmente è tra i primi tre terzini destri della Ligue 1».

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Un avvio di stagione travolgente che sta mettendo in mostra tutto il potenziale del classe 2004 svizzero. Il giornalista ha poi continuato ad analizzare le sue qualità sul terreno di gioco: «Brutale superiorità fisica nei duelli sul lato destro, oltre a una grande proiezione offensiva. A questo livello il Milan lo riprende a gennaio».

Prestazioni super in Ligue 1 e futuro rossonero

Un’esplosione che non lascia indifferenti e che potrebbe spingere la dirigenza rossonera a valutare anticipatamente un suo ritorno a casa per rinforzare la fascia destra.