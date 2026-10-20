Il Milan attende Krosche ma può arrivare anche Hardung: ecco i possibili sviluppi delle prossime ore

Il tecnico e dirigente tedesco vorrebbe portare in rossonero il suo braccio destro per completare la nuova struttura del club di via Aldo Rossi

La trattativa tra il Milan e Markus Krösche per il ruolo di Head of Football prosegue spedita, ma l’eventuale sbarco dell’ex dirigente dell’Eintracht Francoforte a Milano potrebbe trascinare con sé un’ulteriore novità per l’organigramma. La società di via Aldo Rossi e il dirigente tedesco stanno infatti definendo anche i dettagli relativi al team di lavoro, che potrebbe comprendere l’innesto di un nuovo direttore sportivo. Il nome in prima fila è quello di Timmo Hardung, da tempo braccio destro e uomo di fiducia di Krösche.

Il nodo Eintracht Francoforte per il ruolo di ds

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, le prossime ore saranno decisive per capire la fattibilità dell’operazione e le reali intenzioni del club tedesco. Resta da verificare se l’Eintracht Francoforte accetterà di liberare anche Hardung dopo aver salutato il suo Head of Football, oppure se deciderà di trattenerlo per dare continuità alla propria struttura societaria.

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Le parole del dirigente sulle dimissioni dal club tedesco

Nelle scorse ore è stato lo stesso Krösche a fare chiarezza sui motivi che lo hanno spinto a congedarsi e a cercare una nuova avventura professionale: «Negli ultimi mesi ho riflettuto a lungo sulla mia situazione personale e sul mio futuro professionale. Dopo oltre cinque anni di grande successo, ma anche molto impegnativi, in questo fantastico club, ho maturato la sensazione di aver bisogno di un cambiamento e che un nuovo slancio potrebbe giovare anche all’Eintracht. Quando si arriva a questo punto, inevitabilmente si perde parte della motivazione necessaria per un compito così impegnativo. Ne ho parlato apertamente con Mathias Beck, perché la mia ambizione è quella di adempiere a questa responsabilità con totale convinzione in ogni momento. Pertanto, ho chiesto a Mathias Beck di sollevarmi dall’incarico con effetto immediato. Questo darà sia a me che all’Eintracht il tempo necessario per riorganizzarci in vista del futuro».