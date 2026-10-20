Svolta dirigenziale in arrivo per il Milan? Fabrizio Romano svela gli ultimi aggiornamenti su Markus Krosche

L’esperto di mercato Fabrizio Romano rivela l’avanzamento della trattativa per il nuovo dirigente rossonero e le mosse in vista del mercato di gennaio

Il Milan ha ritrovato una preziosa serenità grazie ai recenti risultati positivi ottenuti sul campo, spinto da una prestazione convincente nell’ultimo turno di campionato. A confermare il momento positivo del Diavolo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube: «Volevo parlare anche del Milan perché il Diavolo ha ritrovato sicuramente serenità dal punto di vista dei risultati. È vero che con l’Atalanta il finale è stato complicato da gestire, ma sono arrivati tre punti importanti, non bisogna dimenticare comunque i tre gol fatti, la prestazione fino a quel punto molto buona e molto convincente da parte del Milan».

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La trattativa per il nuovo Head of Football

Oltre al campo, in casa rossonera tiene banco l’assetto societario, con la dirigenza al lavoro per colmare una casella fondamentale nell’organigramma. Su questo fronte, Romano ha spiegato: «E poi sul Milan, non si può non parlare dell’arrivo che si sta avvicinando molto di Markus Krösche come prossimo Head of Football. In questo momento non è ancora fatta, ma è un discorso molto ben avviato. Krösche, per rispetto dell’Eintracht, ha voluto prima congedarsi e salutare il club tedesco. Krösche è ora libero, ma ci sarà comunque da parlare e da trattare da un punto di vista di compensazione nei confronti dell’Eintracht, ma si è chiusa l’era Krösche e quindi chiaramente il Milan è pronto adesso a fare tutti i passaggi per provare a portarlo in rossonero».

La fiducia in Amorim e la priorità per il mercato di gennaio

L’eventuale arrivo del dirigente tedesco si inserisce in un quadro di crescita generale della squadra e di piena sintonia con la guida tecnica. Romano ha infatti concluso la sua analisi sottolineando: «La fiducia nei confronti di Amorim sta aumentando con le ultime prestazioni e anche l’idea di andare a mettere un altro tassello come l’Head of Football, che al Milan è chiaramente mancato, fa capire le ambizioni di un Diavolo. In vista del mercato di gennaio, il difensore resta la priorità del club di via Aldo Rossi. Era qualcosa che il Milan voleva già fare negli ultimi giorni nel mercato estivo e ora proverà a prenderlo a gennaio».