Viviano difende Ramos: «È una delle pochissime certezze tecniche. Rabiot? Spero abbia un risvolto positivo»

Viviano è stato protagonista a Pressing nell’analisi del Milan dopo la partita con l’Atalanta. Tra i temi, le dichiarazioni di Rabiot e le qualità di Ramos

La vittoria del Milan contro l’Atalanta ha portato tre punti importanti, ma anche diversi spunti di discussione sul rendimento della squadra di Ruben Amorim. I rossoneri hanno mostrato un ottimo livello per buona parte dell’incontro, salvo poi abbassarsi nella fase finale e rischiare di subire la rimonta.

A Pressing, su Mediaset, Emiliano Viviano ha analizzato proprio questo aspetto, collegando il calo della squadra anche alle sostituzioni e alle caratteristiche del sistema di gioco di Amorim. L’ex portiere ha poi commentato lo sfogo di Adrien Rabiot e si è soffermato sul rendimento di Gonçalo Ramos, indicandolo tra le certezze tecniche della formazione rossonera.

IL CALO D’INTENSITÀ DEL MILAN – «Io credo che, oltre ai cambi che hanno ovviamente abbassato il livello della prestazione, il Milan abbia un tipo di gioco che prevede una grande intensità: come perde intensità, perde campo e la squadra si allunga. E se perdono intensità, non è una squadra strutturata per difendersi e basta».

LO SFOGO DI RABIOT E LA REAZIONE DELLO SPOGLIATOIO – «Io continuo a pensare che quando fai dichiarazioni alla stampa, una presa di posizione così forte debba avere un risvolto positivo. Altrimenti quella roba lì è meglio che la dici all’interno dello spogliatoio… a meno che tu non voglia dimostrare qualcosa. Se gli altri giocatori entrati hanno qualcosa da dire a Rabiot, glielo vanno a dire in faccia, ma di certo non a favore di telecamera».

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GONÇALO RAMOS, UNA CERTEZZA DEL MILAN – «La produzione offensiva generale che ha il Portogallo quando gioca lo facilita. Però, secondo me, è un giocatore forte: si sbatte tanto, a volte anche troppo. Non gioca tantissimo dentro l’area — o comunque meno di quello che potrebbe —, però secondo me è una delle pochissime certezze tecniche di questo Milan».

L’analisi di Viviano, affidata agli studi di Pressing, mette quindi in evidenza la necessità per il Milan di mantenere alta l’intensità per tutta la partita. Allo stesso tempo, l’ex portiere ha riconosciuto in Gonçalo Ramos uno dei punti fermi tecnici della squadra di Amorim, mentre sul caso Rabiot ha sottolineato l’importanza di trasformare le parole del francese in una reazione concreta dello spogliatoio.