Condò esalta il Milan di Amorim: «Non gettarlo a mare è stata una scelta saggia, la squadra è in crescita»

Condò esalta il Milan di Amorim. Il giornalista, tra le pagine del Corriere della Sera, ha fatto una riflessione in merito ai recenti risultati dei rossoneri

Il Milan sembra aver imboccato la strada giusta dopo un avvio di stagione caratterizzato da qualche difficoltà. La squadra di Ruben Amorim ha mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane, riuscendo a trovare maggiore continuità sia sul piano dei risultati sia nella proposta di gioco.

A sottolinearlo è Paolo Condò, che sulle pagine del Corriere della Sera ha analizzato la settima giornata di Serie A, soffermandosi anche sul percorso intrapreso dal tecnico portoghese. Il giornalista ha evidenziato la scelta del Milan di continuare a puntare su Amorim e il ruolo sempre più importante assunto da Adrien Rabiot all’interno della squadra.

LA CRESCITA DEL MILAN E LA FIDUCIA IN AMORIM – «La settima giornata è stata un anticipo di primavera, quando i turni di campionato cadono in mezzo a due gare di coppa, e ha prodotto risultati potenti, non separabili dal contesto europeo. Le posizioni di Allegri e Spalletti sono in discussione, come del resto—più o meno esplicitamente— quelle di Sarri, Runjaic e De Rossi in una stagione che ha già visto quattro cambi di panchina in due mesi. L’instabilità è diffusa, ma occhio: a parte il fulminante debutto di Nicola a Venezia, nessun avvicendamento ha ancora portato al salto di qualità. Una linea guida ci sentiamo di suggerirla, specie ai dirigenti dei club impegnati in Europa: al ritmo di una gara ogni tre giorni, le decisioni vanno posticipate al 9 novembre, prossima pausa nazionali. Fatevi forza davanti alla valanga di #out che sommerge gli allenatori (e ovviamente coinvolge anche voi), e concedete ancora loro questo tempo estremo.»

AMORIM E RABIOT, I DUE FATTORI DEL NUOVO MILAN – «Non gettare a mare Amorim è stata una scelta saggia, il Milan è in crescita e va detto che il periodo di scolarizzazione non ha provocato danni gravi alla classifica. Il tecnico sta aggiungendo minuti alla sua scherma incisiva, e in Rabiot ha trovato un leader. Non ancora tutti i minuti, da cui la quasi rimonta dell’Atalanta, ma abbastanza per fare risultato a Bournemouth rimettendosi in bolla anche in coppa».

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L’analisi di Condò, affidata alle pagine del Corriere della Sera, fotografa dunque un Milan in evoluzione. Per il giornalista, la fiducia accordata ad Amorim sta iniziando a dare i suoi frutti, mentre Rabiot si è imposto come una figura di riferimento in una squadra che dovrà continuare a crescere anche nella gestione dei novanta minuti.