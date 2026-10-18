Amorim: «I primi 66 minuti migliori della stagione? Direi di sì. Non voglio commentare solo ciò che è andato male»

Amorim nel post partita di Milan-Atalanta, settima giornata di campionato, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il match

Al termine di Milan-Atalanta, ai microfoni di Sky, è intervenuto Ruben Amorim. Queste le sue dichiarazioni:

DOPO IL 3-1 «Penso che la vittoria alla fine dei conti sia la cosa più importante. Abbiamo perso la pazienza ad un certo punto. Dopo il 3-1 anche i tifosi hanno notato questo nervosismo. Non so cosa significa la parola “distratti” eravamo un po’ stanchi. L’inerzia dopo il gol di Gaetano è cambiata. Dobbiamo essere più continui in termini di prestazione e risultati».

GOL EVITABILI «Di sicuro avremmo potuto evitare i 2 gol. A volte non abbiamo seguito le loro corse ma stiamo giocando bene, non voglio soffermarmi solo sulla parte finale. Volevamo provare a fare il quarto, forse non possiamo difendere così alti sul 3-0. Il secondo gol con il Benfica è simile al primo di oggi, possiamo seguire meglio gli inserimenti».

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MOREIRA «Lui cercava di saltare il difensore avversario ora invece in questa partita seguiva le penetrazioni del loro esterno. Negli ultimi 25 minuti il problema non è stato il non possesso è stato non avere più il possesso della palla. Moreira ha giocato bene fino al 66′ come il resto della squadra».

MIGLIOR PARTITA DELL’ANNO PER 66 MINUTI? «Direi di sì. Siamo stati completi e creato occasioni. Li abbiamo controllati bene uomo contro uomo. Poi è salita stanchezza e perso fiducia».