Athekame vola con il Lione, il Milan pensa di riportarlo già a gennaio: perché serve tanto ad Amorim?

Athekame sta andando molto bene in Francia ed il Milan starebbe pensando di riportarlo in rosa già dal prossimo gennaio

Le grandi prestazioni di Zachary Athekame in Francia con la maglia del Lione non sono affatto passate inosservate in casa Milan. Il club rossonero, proprietario del cartellino del terzino svizzero classe 2004, sta valutando seriamente la possibilità di riportarlo a Milano già nella finestra di mercato di gennaio per metterlo a disposizione del tecnico Rúben Amorim.

La necessità nasce da una chiara esigenza tattica. Nel nuovo 4-3-3 disegnato dall’allenatore portoghese manca un vero anello di congiunzione sulla corsia di destra: l’esperimento di Samuel Chukwueze adattato a tutta fascia non garantisce l’equilibrio richiesto, tanto da spingere il mister a provare opzioni inedite come Omari Hutchinson contro l’Atalanta. Complice il lungo stop di Alexis Saelemaekers, atteso al rientro non prima di quattro mesi, e con profili come Diego Moreira e Cisse che rendono al meglio a sinistra, la fascia destra necessita di un rinforzo di ruolo e qualità.

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Athekame rappresenta il profilo ideale per completare il reparto, permettendo tra l’altro a Chukwueze di tornare a occupare una posizione strettamente offensiva, con il supporto di Mario Gila e dello stesso elvetico lungo la catena. L’ostacolo principale resta convincere il Lione a interrompere il prestito a stagione in corso, impresa non semplice proprio alla luce dell’ottimo rendimento offerto finora dal ragazzo in Ligue 1.

Il Milan, tuttavia, è intenzionato a insistere e far valere i propri argomenti. Acquistato dallo Young Boys nell’estate 2025 per circa dieci milioni di dollari su intuizione dell’ex ds Tare, il ventunenne ha dimostrato sul campo di valere l’investimento. Se la trattativa non dovesse sbloccarsi a gennaio, il suo ritorno a Milanello sarà soltanto rimandato alla prossima estate, quando Athekame riprenderà definitivamente il suo posto nel progetto rossonero.