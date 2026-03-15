Juventus Women Milan Femminile 0-1: Kyvag regala tre punti pesantissimi a Bakker

Juventus Women Milan Femminile 0-1: importantissima affermazione esterne delle ragazze di Bakker grazie ad una rete di Kyvag

Il Milan Women scrive una pagina memorabile di questa stagione espugnando il campo della Juventus con un prezioso 0-1. Nella sfida valida per la 16ª giornata di Serie A Women, disputata questo pomeriggio allo stadio “La Marmora-Pozzo” di Biella, le rossonere di Suzanne Bakker hanno mostrato carattere e solidità. Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si è decisa al 49′: un’azione insistita di Stokić ha permesso alla norvegese Thea Kyvåg di incrociare col sinistro e battere De Jong per il gol vittoria.

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Juventus Women Milan Femminile 0-1: Kyvåg decisiva

La rete della norvegese, la sua prima pesante firma contro una big, rilancia le ambizioni del Diavolo. Grazie a questo successo, il Milan sale a quota 24 punti, agganciando Fiorentina e Como in una zona di classifica estremamente corta.

Per la Juventus si tratta della quarta sconfitta stagionale, mentre per il Milan è la conferma di un ottimo stato di forma che permette di guardare con ottimismo alla volata finale per un posto nella top 5.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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