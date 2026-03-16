Padovan: «Il Milan ha perso un’occasione colossale, ecco cosa sta mancando ai rossoneri. Su Allegri dico questa cosa» – ESCLUSIVA e VIDEO

Padovan, noto giornalista, ha analizzato il momento del Milan dopo la sconfitta di ieri sera contro la Lazio: le dichiarazioni

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

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Arriviamo da un turno di Serie A che ha visto l’Inter allungare a +8 sul Milan nonostante il pareggio dei nerazzurri contro l’Atalanta. Crede che il discorso scudetto sia blindato e crede che il Milan possa rischiare la qualificazione alla Champions League?

«Il discorso scudetto per me era definitivamente chiuso anche se l’Inter fosse stata a +5 e non a +8 sul Milan perchè io considero i nerazzurri la squadra più forte. Tuttavia devo dirti che mi fa riflettere il fatto che abbia guadagnato un punto giocando molto male con l’Atalanta e facendo un pareggio che non era nei voti perchè l’Atalanta veniva da una sconfitta bruciante in Champions, perchè era più stanca dei nerazzurri e perchè quando subisci una batosta come quella subita dall’Atalanta difficilmente ti rialzi subito. E invece l’Inter è riuscita a rianimare persino l’Atalanta, non ha centrato i tre punti e ha dato la possibilità al Mila di andare a -5. Buon per l’Inter che sia andata così. Vero che ha guadagnato un punto ma faccio due riflessioni: con un vantaggio del genere, anche di +7 o di +5, lo scudetto dovrebbe essere della squadra di Chivu ma se gioca così e se le scelte del tecnico sono quelle viste sabato contro l’Atalanta l’Inter rischia qualche rimonta. Da parte di chi? Il Milan non ha blindato il secondo posto perchè il Napoli è ad un solo punto ora però per il Milan va in Champions League perchè ha molti punti di vantaggio sul Como, e anche se rimontasse il Como il Milan sarebbe quarto, e sulla Juventus. Credo che il Milan vada in Champions e che l’Inter vinca lo scudetto a meno che i nerazzurri non vadano incontro a prestazioni come quella di sabato e a scelte cervellotiche come la sostituzione di Pio Esposito».

Secondo te cosa sta impedendo al Milan di lottare punto a punto con l’Inter per lo scudetto?

«Secondo me la stanchezza. Vero che non ha avuto le coppe però è vero anche che andare al massimo sempre o comunque in questa fase finale cercando di rimontare punti all’Inter non è semplice. L’occasione che ha perso il Milan comunque è colossale perchè l’Inter aveva pareggiato, la Lazio è una squadra in grande difficoltà. Vero che aveva il suo pubblico ma non aveva tanti giocatori importanti come Rovella e Romagnoli. Quindi francamente era una partita da vincere. Il Milan però fa grossa fatica, fisica e mentale, quando arriva lì a un passo dal riprendere l’Inter. Per me la proposta di gioco del Milan è una proposta bassa, inferiore ad uno standard normale. Però, l’abbiamo sempre detto e non posso che ripeterlo, sappiamo che Allegri è un allenatore che non ti ruba l’occhio ma fa i risultati. Se mancano i risultati è chiaro che emerge anche la modestia della prestazione».

Ieri sera al Milan mancava anche Rabiot…

Ne mancavano di più alla Lazio».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI PADOVAN