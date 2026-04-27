Settore Giovanile Milan, beffa Baldo nonostante la vittoria: i rossoneri sono fuori dai playoff. Le ultime

Settore Giovanile Milan, Baldo vince ma non basta: per gli incroci con gli altri gironi è la Samp ad accedere ai playoff: decisivo un solo punto. Gli aggiornamenti e un’analisi sulla stagione

Un weekend amaro per il Settore Giovanile Milan che ha visto una sola gara, ufficiale, giocata e anche vinta ma il risultato non è bastato per accedere alle fasi finali. Ecco l’esito della partita e la classifica finale, un’analisi sulla stagione dell’Under 17 e una panoramica sulle prossime gare per Under 15 e 16. Il Milan Under 17 di Baldo ha vinto l’ultima gara del girone, una gara rocambolesca portata a casa dai rossoneri per 4-2.

La vittoria, come detto, non è risultata sufficiente per accedere ai playoff, infatti pur essendo arrivati al quinto posto, i classe 2009 del Milan, non sono rientrati tra le 2 migliori quinte. In questo senso è risultata decisiva la vittoria roboante della Sampdoria contro la Juventus, con quest’ultima già sicura del passaggio del turno visto il primo posto. Termina quindi qui la stagione di Baldo, un campionato fatto di alti e bassi con un tentativo finale di agguantare i playoff: fallito per un solo punto, una vera beffa al fotofinish.

Il calendario per l’Under 15 e 16, chi incontrerebbero in caso di vittoria agli ottavi? C’è speranza per il Settore Giovanile Milan

Il Milan Under 16 di Parolo comincerà le sfide a eliminazione diretta mercoledì 29 aprile, dalla gara esterna contro il Venezia. Il ritorno invece sarà in Lombardia. Se i rossoneri dovessero passare il turno incrocerebbero la vincente fra Fiorentina e Pescara ai quarti di finale. Per i ragazzi di Cresta (U15) invece l’andata sarà in Friuli, contro l’Udinese e il ritorno a Milano. In questo caso, se il Milan dovesse superare gli ottavi, incontrerebbe ai quarti la vincente fra Torino e Juventus.

La speranza quindi del Settore Giovanile di questa stagione è riposta nel percorso di Under 15 e Under 16, entrambe giunte agli ottavi dopo un’ottima prima parte di campionato, ma con la speranza ora di poter proseguire il cammino il più possibile verso i migliori traguardi.