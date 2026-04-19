Milan Futuro Varesina, colpo esterno degli ospiti: Oddo cade al 76′ nel derby lombardo

Milan Futuro Varesina, ai rossoneri non basta un buon primo tempo: decide la rete di Baud nella ripresa

Doccia fredda per il Milan Futuro nella 32ª giornata del Girone B di Serie D. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso a reti bianche, la sfida contro la Varesina si è conclusa con una sconfitta di misura per i ragazzi di Massimo Oddo. Nonostante una prestazione solida per lunghi tratti del match, i rossoneri sono stati puniti nell’ultimo quarto d’ora, non riuscendo poi a trovare la forza per reagire e ribaltare il risultato tra le mura amiche.

Il gol che ha deciso l’incontro è arrivato al 76′: la Varesina è stata cinica nello sfruttare una delle primissime vere occasioni create nella ripresa, trovando il vantaggio con Baud, bravo a trafiggere Torriani e a regalare i tre punti ai suoi. Per il Milan Futuro si tratta di un arresto pesante che rallenta la corsa nelle zone nobili della graduatoria proprio nel momento clou della stagione.

La classifica e la corsa playoff

Con questo KO interno, la squadra di Massimo Oddo resta ferma a quota 50 punti, mantenendo comunque il quinto posto in classifica. La zona playoff resta l’obiettivo primario, ma la sconfitta odierna obbliga i rossoneri a non commettere più passi falsi nelle restanti sei giornate di campionato. Servirà ritrovare immediatamente la lucidità sotto porta per difendere il piazzamento e chiudere al meglio il percorso nel Girone B.

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