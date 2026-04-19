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Calciomercato Milan, Tare punta il colpo a sorpresa a sinistra: sfida aperta alla Juve
Calciomercato Milan, i rossoneri puntano Grimaldo, esterno spagnolo del Bayer Leverkusen: Tare sfida aperta alla Juve
Il calciomercato Milan potrebbe arricchirsi di un profilo di caratura mondiale per la fascia sinistra. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, i rossoneri si sono inseriti nella corsa ad Alejandro Grimaldo, l’esterno spagnolo del Bayer Leverkusen che ha espresso il desiderio di chiudere il suo ciclo in Bundesliga.
Trent’anni, cresciuto nella Cantera del Barcellona, Grimaldo è reduce da stagioni straordinarie sotto la guida di Xabi Alonso, confermandosi tra i migliori laterali mancini al mondo. Nonostante il suo sogno sia un ritorno in Liga, le porte di Barcellona e Atletico Madrid appaiono al momento chiuse, spalancando un’opportunità d’oro per la Serie A, dove anche la Juventus monitora la situazione con attenzione.
Calciomercato Milan, Grimaldo a prezzo di saldo: il piano rossonero
L’operazione presenta contorni economici estremamente favorevoli per il club di via Aldo Rossi. Sebbene il contratto dello spagnolo scada nel 2027, il portale tedesco Fussballdaten stima che il trasferimento possa concretizzarsi per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, complice l’età del giocatore e la sua volontà di cambiare aria.
- Numeri da Top: Grimaldo ha trascinato le “Aspirine” anche in questa stagione 2025/2026, mettendo a referto ben 14 gol e 11 assist tra tutte le competizioni.
- Fattore Allegri: Per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato oggi nella delicata sfida di Verona per blindare il terzo posto, Grimaldo rappresenterebbe l’innesto di qualità e leadership necessario per affrontare la prossima Champions League.
L’acquisto dello spagnolo garantirebbe al Milan un titolare assoluto capace di garantire una spinta offensiva costante e una precisione millimetrica sui calci piazzati.