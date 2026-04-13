News
La Curva Sud chiama a raccolta i tifosi: «Non comprate i biglietti per Verona». Ecco il motivo
La Curva Sud prende posizione dopo l’ipotesi di divieto per i residenti in Lombardia, chiedendo solidarietà a tutto il popolo milanista
Il clima attorno alla trasferta del Bentegodi si fa sempre più teso. Dopo le indiscrezioni riguardanti le restrizioni imposte dall’Osservatorio, è arrivata la presa di posizione ufficiale della Curva Sud Milano. Attraverso un comunicato diffuso via social, il tifo organizzato ha voluto lanciare un segnale forte di compattezza, invitando anche chi non sarebbe colpito dal provvedimento a boicottare l’acquisto dei tagliandi.
Curva Sud, l’invito al boicottaggio in attesa del ricorso
Mentre l’AIMC prepara la battaglia legale al TAR, gli ultras rossoneri hanno deciso di muoversi d’anticipo per evitare che il settore ospiti venga frammentato o riempito parzialmente, manifestando così il proprio dissenso contro quella che viene percepita come un’ingiustizia sistematica ai danni dei milanisti.
«Nell’attesa di conoscere l’esito definitivo sul divieto di trasferta a Verona per i residenti in Lombardia, invitiamo il resto dei tifosi rossonero a NON COMPRARE alcun biglietto per la partita di domenica prossima…».