Settore Giovanile Milan, scatto di Baldo che blinda la zona playoff: le avversarie di Cresta e Parolo agli ottavi

Settore Giovanile Milan, vittoria fondamentale per l’Under 17 di Baldo che si assicura un posto ai playoff: ecco chi incroceranno Cresta e Parolo agli ottavi di finale. Gli aggiornamenti

Weekend importante per il Settore Giovanile Milan che riporta due vittorie ed una sconfitta (indolore) per quanto concerne le Under rossonere. Ecco di seguito i risultati nello specifico e la situazione di classifica aggiornata, più le avversarie agli ottavi per U15 e 16 che hanno già terminato il girone qualificatorio. Il MIlan Under 15 di Cresta si è posizionato primo nel girone B nonostante la sconfitta di misura a Cagliari. Agli ottavi di finale, i rossoneri affronteranno in doppia gara l’Udinese, prima in trasferta e poi fra le mura amiche.

Vittoria netta invece per l’Under 16 di Parolo che batte il Cagliari 3-0. I tre punti però non bastano a vincere il girone, i ragazzi classe 2010 rimangono secondi a quota 54. In questo caso, per via degli abbinamenti, l’avversario degli ottavi di finale arriva dallo stesso girone B ed è il Venezia. La gara di andata sarà in Veneto, il ritorno in Lombardia. Scatto decisivo per la zona playoff per l’Under 17 di Baldo che vince una partita ricca di gol ed emozioni per 3-2 contro il Venezia. Grazie a questo successo i rossoneri chiudono i giochi per la lotta playoff, mettendo fine alle speranze del Cagliari. Quinto posto assicurato, nessuna chance di migliorare ad una giornata dal termine.