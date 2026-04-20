Mercato Milan, un club di Serie A piomba su Comotto ma Allegri ha le idee chiare: cosa succederà in estate

Mercato Milan, il Bologna ha avviato i contatti con l’entourage di Comotto ma Allegri ha le idee chiare sul classe 2008

Tra i talenti più cristallini del panorama calcistico italiano, il nome di Christian Comotto sta scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze dei grandi club. Il centrocampista classe 2008, di proprietà del Milan, sta vivendo una stagione da protagonista in Serie B con la maglia dello Spezia, dove ha collezionato 25 presenze di altissimo livello nonostante la complessa situazione di classifica dei liguri.

Come appreso dal giornalista Pietro Mazzara, le prestazioni del giovane rossonero hanno attirato il forte interesse del Bologna. Il direttore sportivo felsineo, Giovanni Sartori, è stato avvistato personalmente sugli spalti del Picco durante Spezia-Sudtirol per visionarlo dal vivo e avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del ragazzo.

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Comotto e il piano di Allegri: raduno decisivo

Nonostante il corteggiamento emiliano, la posizione di via Aldo Rossi sul futuro del classe 2008 è categorica: il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello. Il progetto tecnico per il 2026/2027 prevede tappe ben definite:

Valutazione Estiva : Massimiliano Allegri aggregherà Comotto al prossimo raduno estivo per valutarne da vicino l’impatto con i ritmi della prima squadra.

: aggregherà Comotto al prossimo raduno estivo per valutarne da vicino l’impatto con i ritmi della prima squadra. Due Strade : Se il test darà esito positivo, il giovane centrocampista potrebbe rimanere stabilmente in organico; in alternativa, verrà concesso un prestito secco in Serie A per permettergli di completare il percorso di crescita.

: Se il test darà esito positivo, il giovane centrocampista potrebbe rimanere stabilmente in organico; in alternativa, verrà concesso un prestito secco in per permettergli di completare il percorso di crescita. Patrimonio Rossonero: La società vede in lui uno dei pilastri della “linea verde” da affiancare ai campioni internazionali chiesti dal tecnico per il nuovo ciclo vincente.

Mentre il Bologna resta alla finestra, il Milan si prepara a blindare uno dei suoi talenti più promettenti, confermando la volontà di investire sui propri giovani dopo il brillante rendimento mostrato in cadetteria.