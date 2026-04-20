Mercato Milan, doppio obiettivo in difesa: Tare accelera, questi i due nomi sul taccuino

Mercato Milan, Gila e Valdepenas sono i due obiettivi per la difesa rossonera della prossima stagione: dialoghi in corso

Le parole rilasciate da Massimiliano Allegri dopo il successo di misura al Bentegodi hanno dissipato le nubi sul futuro della panchina rossonera. “Il mio pensiero è sul Milan, abbiamo iniziato un percorso insieme e lo proseguiremo insieme“, ha dichiarato il tecnico livornese, rassicurando i tifosi sulla sua permanenza per la stagione 2026/2027. Come riportato da Repubblica, non si tratta di semplici dichiarazioni di facciata: da settimane è in corso un dialogo fitto con la dirigenza per programmare un mercato estivo che riporti il Diavolo a lottare concretamente per lo Scudetto e a ben figurare nella nuova Champions League.

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Mercato Milan, Allegri e la lista della spesa: nuovi pilastri in difesa

Il piano per rendere la rosa competitiva su entrambi i fronti prevede innesti di qualità in ruoli chiave. Se il centravanti di livello resta la priorità assoluta per risolvere i problemi realizzativi visti anche a Verona, le attenzioni di Igli Tare si stanno focalizzando sulla retroguardia:

Mario Gila : Il centrale della Lazio è uno dei nomi caldi. Conosce bene la Serie A e ha maturato quell’esperienza internazionale chiesta espressamente da Allegri.

: Il centrale della Lazio è uno dei nomi caldi. Conosce bene la Serie A e ha maturato quell’esperienza internazionale chiesta espressamente da Allegri. Jacobo Ramón Valdepeñas : Il giovane talento del Real Madrid è la scommessa per il futuro. Un profilo che unisce freschezza fisica e tecnica, ideale per completare il reparto difensivo.

: Il giovane talento del Real Madrid è la scommessa per il futuro. Un profilo che unisce freschezza fisica e tecnica, ideale per completare il reparto difensivo. Obiettivo Competitività: L’idea è quella di fornire ad Allegri una rosa più profonda, capace di reggere l’urto delle rotazioni necessarie per la doppia competizione senza perdere identità e solidità.

Con il secondo posto riacciuffato e un vantaggio di +8 sulla quinta posizione, il Milan può ora accelerare sulla programmazione. I 50 milioni garantiti dall’Europa saranno il volano per assecondare le richieste del tecnico e costruire quel “progetto vincente” che possa finalmente colmare il gap con i vertici della classifica.