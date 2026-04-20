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Calciomercato Milan, sale Goretzka: Allegri ha un sogno, contatti anche nelle ultime ore. Gli aggiornamenti
Calciomercato Milan, proseguono i contatti tra i rossoneri e Leon Goretzka: Allegri sogna il centrocampo col tedesco, Modric e Rabiot
Il mercato del Milan entra nel vivo con una suggestione che accende le speranze dei tifosi. Secondo quanto riferito da Pietro Balzano Prota su MilanVibesIT, Massimiliano Allegri avrebbe un piano ambizioso per la prossima Champions League: comporre una mediana di livello mondiale formata da Luka Modric, Adrien Rabiot e Leon Goretzka. L’idea di affrontare l’Europa con un terzetto di tale caratura internazionale stuzzica non poco il tecnico livornese, che vede nel tedesco del Bayern Monaco il tassello mancante per completare il reparto.
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Proprio negli ultimi giorni, il club rossonero avrebbe intensificato i rapporti con l’entourage del centrocampista.
- Contatti in corso: La dirigenza di via Aldo Rossi ha avuto nuovi approcci con i rappresentanti di Goretzka per sondare la fattibilità dell’operazione.
- Identikit Allegriano: Il tedesco rispecchia perfettamente il profilo “alla Rabiot” richiesto da Max: forza fisica, carisma e una bacheca ricca di trofei internazionali.
- Budget Champions: Con i 50 milioni ormai vicini dopo la vittoria di Verona, Igli Tare è pronto a sferrare l’attacco decisivo per regalare ad Allegri una squadra capace di puntare allo Scudetto.
L’eventuale arrivo di Goretzka garantirebbe al Milan quella solidità necessaria per primeggiare su due fronti, trasformando il centrocampo in uno dei più competitivi dell’intero panorama europeo.