Tampieri spiega: «Scudetto Women? Spero lo vincano loro. Milan? Tra quelle che da più tempo hanno una squadra femminile»

Tampieri ai microfoni di Sampnews24 ha parlato della crescita del calcio femminile in Italia facendo una sua disamina sul movimento

In un’intervista esclusiva ai microfoni dei colleghi di Sampnews24, Amanda Tampieri, portiere della Sampdoria Women, ha condiviso la sua esperienza e le sue riflessioni sulla sua carriera, sul futuro della squadra e sul calcio femminile in generale. La classe ’97, che gioca con la maglia blucerchiata dal 2021, ha parlato del suo amore per la Sampdoria e degli obiettivi della squadra, ma anche della corsa scudetto in Serie A Women.

Tornando alla Sampdoria invece, che obiettivi ha la squadra? Sente di poter tornare ad alti livelli?

Un parere sulla corsa scudetto in Serie A Women?

CORSA SERIE A WOMEN – «Mi piacerebbe che un anno potesse vincere l’Inter femminile, perché se lo merita, ha investito tanto nel femminile e penso che sia giusto che un anno tocchi anche a loro vincere lo scudetto. Inter, Juve, Milan, Fiorentina mi piacerebbe che a turno arrivassero tutte a vincere lo scudetto perché sono quelle che magari è da più tempo che hanno una squadra femminile, hanno progettato le cose più accuratamente e hanno fatto più investimenti».

Vedi una crescita del settore del calcio femminile negli ultimi anni?

CALCIO FEMMINILE – «No, no, senz’altro. Per me è cresciuta tanto anche solo negli ultimi tre anni, per non parlare degli ultimi cinque».

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QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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