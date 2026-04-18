Renna soddisfatto dopo Sassuolo Milan Primavera: «Bella prestazione, i ragazzi si sono fatti valere»

Renna soddisfatto dopo Sassuolo Milan Primavera. Il tecnico dei rossoneri ha parlato così del pareggio di questo pomeriggio

Nel post partita di Sassuolo-Milan, gara valida per la 34ª giornata del campionato Primavera 1 e terminata in parità, 1-1 con le reti di Dumnitei e Kulla, Giovanni Renna, tecnico dei rossoneri, ha commentato ai microfoni di Milan TV la prestazione dei suoi ragazzi.

L’allenatore ha sottolineato la qualità dell’avversario e la capacità della sua squadra di restare fedele ai propri principi di gioco, nonostante la differenza d’età.

LA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA – «I ragazzi sono stati bravi. Hanno giocato contro una squadra che non merita di vivere i bassi fondi della classifica, considerando il bel gioco che ha sempre espresso. Faccio i complimenti a mister Bigica e a tutti i ragazzi del Sassuolo. Noi siamo venuti qui, come sempre, per cercare di fare una bella prestazione, con i nostri principi, e ce l’abbiamo fatta anche oggi. Sono molto contento perché nonostante i due anni di differenza i ragazzi si sono fatti valere».

Nel corso dell’intervista, Renna si è poi soffermato anche sull’azione che ha portato al gol di Domnitei, simbolo dell’identità di gioco della squadra e della libertà concessa ai giocatori nelle scelte offensive.

IL GOL DI DOMNITEI – «Si. È un motivo di soddisfazione. Cerchiamo sempre di lasciare le scelte ai ragazzi. Quando poi capitano queste azioni bellissime che riesci a finalizzare è doppia soddisfazione. Al di là del gol abbiamo avuto altre occasioni. Bravi quelli del Sassuolo a rimediare, meno noi a non finalizzare».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale