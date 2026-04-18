Mercato Milan, Moretto rivela: «Valdepeñas interessa ai rossoneri, ma non convince la formula dell’affare…»

Mercato Milan, Matteo Moretto, sul suo canale Youtube, ha parlato così di un giocatore seguito dal club rossonero

Il futuro di Victor Valdepeñas, promettente difensore del Real Madrid, sembra allontanarsi dall’Italia. Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza sulla posizione del club rossonero, che pur seguendo il ragazzo da tempo, non è intenzionato a chiudere l’operazione alle attuali condizioni. Il nodo principale resta la gestione dei diritti economici legati al calciatore, un tema su cui la dirigenza di via Aldo Rossi è diventata molto cauta dopo le ultime esperienze con il club spagnolo.

«A febbraio vi avevo detto che il Milan lo stava seguendo da settimane. Il Diavolo lo seguiva e lo segue ancora, ma non è tra i club più vicini. Non è in pole per volontà dello stesso Milan che non è convinto della formula dell’operazione. Dopo l’affare Jimenez, il Milan non vorrebbe lasciare il 50% sulla futura rivendita al Real, ma si tratta di un’opzione impossibile da togliere» ha spiegato l’esperto di mercato. Questa rigidità nelle trattative sta spingendo il giovane centrale verso altri campionati.

Mercato Milan, Eintracht Francoforte in pole e la Roma resta alla finestra

Se il Milan rallenta, altre società provano ad approfittarne. In Serie A si è mossa la Roma, che ha effettuato dei sondaggi per capire la fattibilità del colpo, ma al momento la destinazione più probabile per Valdepeñas sembra essere la Bundesliga. Il campionato tedesco si sta confermando una terra ideale per lo sviluppo dei talenti cresciuti nella Cantera del Real Madrid.

«Al Milan quindi piace, ma ci sono altri club più vicini al giovane difensore. La Roma ha chiesto informazioni, è vero che è su Valdepeñas, ma ad oggi la squadra che è leggermente più avanti a tutti è l’Eintracht Francoforte. La connessione Germania-Spagna è molto proficua per i giovani del Real. L’ultimo è Chema Andrés che gioca nello Stoccarda dove sta facendo un grande percorso. Valdepeñas potrebbe seguire le stesse orme. Le italiane sono quindi al momento più indietro».