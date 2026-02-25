Primavera Milan Femminile, le ragazze di Zago si preparano per il Torneo di Viareggio: date, sfide e obiettivi!

Primavera Milan Femminile, le ragazze di Zago si preparano per affrontare il Torneo di Viareggio Women’s Cup: date, sfide e obiettivi delle rossonere

Con l’arrivo della primavera, si avvicina uno degli appuntamenti più attesi del calcio giovanile internazionale: la 7ª edizione della Viareggio Women’s Cup, che si svolgerà dal 9 al 12 marzo. Il Milan Femminile Primavera ha una lunga tradizione di successi nel torneo, con diverse finali raggiunte e vittorie importanti, tra cui quelle del 2023 e 2024 contro la Rappresentativa U19 della Lega Nazionale Dilettanti. Le sconfitte del 2022 contro il Brøndby e quella nel 2025 con la Juventus non hanno mai oscurato il ruolo da protagonista delle rossonere.

Il Milan Femminile arriva al torneo con ottimi presupposti

Quest’anno, le ragazze allenate da Matteo Zago arrivano al torneo sulla scia di una stagione positiva in campionato, mantenendosi costantemente nelle posizioni alte di una classifica molto competitiva, con numerose squadre in lotta per un posto nelle Finali Scudetto che si terranno nella parte finale della stagione.

Le avversarie più temibili in questo torneo saranno due delle principali rivali in Italia: Juventus (detentrice del trofeo) e Fiorentina. Inoltre, il Livorno, la Rappresentativa Under 19 della Lega Nazionale Dilettanti e le statunitensi del Westchester United completano il quadro delle squadre partecipanti.

Girone 2 per il Milan: avversarie di spessore

Il Milan è stato inserito nel Girone 2, dove affronterà Westchester United e Rappresentativa U19 Lega Nazionale Dilettanti. Nel Girone 1, invece, si trovano Juventus, Fiorentina e Livorno. Le gare si disputeranno tra lunedì 9 e mercoledì 11 marzo, e le prime classificate di ciascun girone si affronteranno nella finalissima di giovedì 12 marzo allo Stadio dei Pini di Viareggio, che ospiterà anche la partita inaugurale e la finale della Viareggio Cup maschile.

Le parole di Mister Zago: crescita e consapevolezza

In vista di questa importante competizione, Mister Zago ha sottolineato l’importanza di consolidare il gruppo, tanto in campo quanto fuori. «È una fase della stagione in cui si stanno consolidando le relazioni, intendo sia quelle di campo, sia quelle tra atlete», ha dichiarato Zago. «Questo grazie all’impegno quotidiano delle ragazze, nell’affrontare le sfide e le fatiche degli ultimi mesi, vedendole come opportunità di crescita sia individuale che come mentalità di squadra. Insieme a un linguaggio comune, sta emergendo un’idea di gioco condivisa che deve darci consapevolezza e fiducia in vista delle avventure che ci attendono».

