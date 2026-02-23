Settore Giovanile Milan, l’Under 17 di Baldo non ingrana: altro stop per i classe 2009. Il recap del weekend

Settore Giovanile Milan, arriva una sconfitta per i 2009 guidati da Baldo: la distanza dall’Inter aumenta e la lotta playoff si fa serrata. I risultati e la classifica aggiornata

Un weekend amaro per il Settore Giovanile Milan che ha visto riposare i ragazzi dell’Under 15 e 16 e anche perdere i 2009 (U17) guidati da mister Baldo. Ecco di seguito il risultato e la classifica aggiornata dopo la 18esima giornata di campionato. Come detto l’Under 17 ha perso, in casa contro il Mantova: altro stop per i rossoneri che non vivono un momento particolarmente felice. Una sconfitta di misura che permette all’Inter di allungare in classifica e alle inseguitrici di sognare il sorpasso.

Attualmente il Milan resta quarto a quota 29, ma alle sue spalle Como, Cagliari, Padova e Monza macinano punti e vittorie. Sarà una lotta per il passaggio ai turni successivi ma la rotta va invertita per evitare brutte sorprese. Una giornata di riposo invece per Under 15 e 16 che riprenderanno dalla trasferta di Como.