Goretzka Milan, l’offerta è pronta: ma per la decisione serve ancora tempo. Ecco spiegato il motivo

Goretzka Milan, il club rossonero stringe i tempi per il centrocampista tedesco, pronto a svincolarsi a parametro zero a fine stagione

Non è più un mistero che il Milan abbia messo nel mirino Leon Goretzka, il centrocampista tedesco classe 1995 che lascerà il Bayern Monaco alla scadenza naturale del suo contratto. Dopo l’annuncio ufficiale del divorzio dal club bavarese, il nome del mediano è diventato uno dei più ambiti sul mercato dei parametri zero, rappresentando un’occasione di «comprovata esperienza a basso costo, solo quello dello stipendio e relative commissioni». La dirigenza di via Aldo Rossi si è mossa d’anticipo, avviando i primi contatti già durante la finestra invernale e intensificando i rapporti con l’entourage nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan ha già messo sul piatto una proposta concreta per convincere il calciatore a trasferirsi in Italia: «un triennale a 5 milioni a stagione bonus inclusi». Ora la decisione spetta interamente al nazionale tedesco, che si trova a dover gestire numerose offerte provenienti dai principali campionati europei. Tuttavia, la scelta finale non dipenderà solo dall’aspetto economico, ma soprattutto dalle ambizioni sportive del club rossonero per la prossima stagione.

Goretzka Milan, due settimane per decidere: l’incognita qualificazione europea

Il futuro di Goretzka sembra essere legato a doppio filo ai risultati che la squadra di Massimiliano Allegri otterrà sul campo in questo finale di campionato. Come evidenziato dal quotidiano sportivo, «la differenza la farà la Champions League: se il Milan si qualificherà è più facile che il tedesco possa accettare». Proprio per questo motivo, il centrocampista ha deciso di non affrettare i tempi, prendendosi un margine di riflessione per valutare il posizionamento finale del Diavolo.

Una sua risposta definitiva è attesa «tra due o tre settimane», quando il quadro della prossima massima competizione europea sarà ormai delineato. Per il Milan, l’innesto di Goretzka rappresenterebbe il salto di qualità necessario per rinforzare la mediana con muscoli e personalità, garantendo ad Allegri un giocatore di caratura internazionale capace di fare la differenza sia in fase di interdizione che in zona gol.