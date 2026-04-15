Mercato Milan, clamorosa idea Dybala! Ecco tutti i dettagli dell’ipotesi rossonera: cifre e contratto… a rendimento

Mercato Milan, spunta la clamorosa idea che porta Dybala in rossonero! Ecco, cifre e dettagli del suo possibile contratto

Il futuro di Paulo Dybala sembra tingersi di rossonero. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, l’attaccante argentino avrebbe espresso il desiderio di restare in Italia ma con una nuova maglia: quella del Milan. Con il contratto in scadenza con la Roma il 30 giugno 2026, e in assenza di segnali concreti per un rinnovo da parte dei giallorossi, la «Joya» ha iniziato a guardarsi intorno. Nonostante le ricche offerte provenienti da Argentina e Brasile, la priorità del classe ’93 è quella di continuare a giocare a grandi livelli in Europa, individuando in San Siro il palcoscenico ideale.

L’operazione avrebbe un forte sponsor tecnico: Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan ha già lavorato con Dybala durante il ciclo vincente alla Juventus e ne conosce perfettamente le doti. Per facilitare il trasferimento, l’argentino sarebbe disposto a venire incontro alle esigenze del club milanese in due modi: accettando una decurtazione dell’ingaggio rispetto agli attuali 8 milioni percepiti a Roma e, soprattutto, dicendo di sì a un contratto a rendimento. Questa formula, basata su bonus legati a presenze e gol, rappresenterebbe una garanzia per il Milan, storicamente attento alla tenuta fisica dei propri investimenti.

Mercato Milan, un attacco da rifondare: l’intreccio con Leao e Vlahovic

L’eventuale arrivo di Dybala si inserisce in un piano di profondo rinnovamento del reparto offensivo rossonero per la stagione 2026/27. Il Milan sta infatti gestendo il delicato «Caso Leao», con il portoghese che appare sempre più lontano dopo sette anni a Milanello. Tra le alternative al vaglio di Giorgio Furlani, oltre alla suggestione Dybala, resta viva l’attenzione su Dusan Vlahovic, qualora non dovesse rinnovare con la Juventus, mentre sembra perdere quota la pista che porta a un Robert Lewandowski ormai trentottenne. Per Dybala si tratterebbe della chiusura di un cerchio, dopo essere stato già accostato al Diavolo prima del suo approdo nella Capitale.