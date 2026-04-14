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Calciomercato Milan, il preferito di Tare e Allegri è Gila: affondo possibile. Ma occhio alle alternative
Calciomercato Milan, il preferito per la difesa della prossima stagione è Mario Gila ma vengono prese in considerazione anche alternative estere
La vera priorità del calciomercato estivo del Milan ha un nome e un ruolo: un difensore centrale di caratura internazionale. Secondo quanto riferito da Pietro Balzano Prota su Milan Vibes, Massimiliano Allegri ha indicato nel cuore della difesa il reparto dove effettuare l’investimento più oneroso per la stagione 2026/2027.
In cima alla lista dei desideri, spinto con forza dal direttore sportivo Igli Tare, c’è Mario Gila della Lazio. Lo spagnolo è considerato il profilo ideale per completare il pacchetto arretrato rossonero, portando quell’aggressività e quella capacità di lettura necessarie per il sistema di gioco di Allegri.
Calciomercato Milan, Gila e l’asta internazionale: non solo Serie A
L’operazione Gila non si preannuncia però semplice. La Lazio di Claudio Lotito valuta il giocatore tra i 25 e i 30 milioni di euro, complicando i piani del Milan che deve fare i conti anche con una clausola sulla rivendita del 50% a favore del Real Madrid.
- Derby di Mercato: Oltre all’Inter, che segue il difensore da tempo, su Gila si sono accesi i fari della Premier League e della Bundesliga.
- Alternative all’estero: Proprio per evitare aste sanguinose, gli scout rossoneri — sotto la guida di Tare — stanno monitorando costantemente profili alternativi in Germania e Inghilterra, pronti a virare su obiettivi fisicamente imponenti se la pista biancoceleste dovesse farsi troppo onerosa.
Il Milan è pronto a muoversi con decisione: l’obiettivo è regalare ad Allegri quel leader difensivo capace di far compiere il salto di qualità definitivo alla squadra nel 2027.