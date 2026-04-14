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Pulisic, profonde riflessioni in casa Milan: due strade in vista di giugno. Ecco quali
Pulisic è al centro di profonde riflessioni in vista della prossima stagione: rinnovo con il Diavolo o cessione
Il finale di stagione di Christian Pulisic sta aprendo riflessioni profonde in casa rossonera. Secondo quanto riferito da Pietro Balzano Prota su Milan Vibes, l’esterno statunitense è finito sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza a causa di un preoccupante “crollo delle prestazioni” in questa primavera 2026.
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Se nella prima parte di stagione l’ex Chelsea era stato un trascinatore, le recenti difficoltà tattiche sotto la gestione di Massimiliano Allegri hanno fatto crollare il suo rendimento, rendendolo uno dei profili sacrificabili per il mercato estivo.
Pulisic e il rebus Premier: offerte in arrivo
Oltre al calo sul campo, a pesare sul futuro del “Capitan America” rossonero è la delicata situazione contrattuale. Con il contratto che si avvicina alla scadenza, il Milan si trova davanti a un bivio: rinnovare a cifre importanti o monetizzare subito.
- Monitoraggio Inglese: Balzano Prota ha rivelato che un paio di club della Premier League stanno già monitorando con attenzione la situazione, pronti a sferrare l’attacco in caso di rottura definitiva.
- Strategia di Uscita: La posizione del club è chiara: a fronte di offerte ritenute congrue (vicine ai 30-35 milioni di euro), Pulisic potrebbe partire. La sua cessione, insieme a quella probabile di Leao, permetterebbe al Milan di finanziare i sei colpi chiesti da Allegri per rifondare la squadra in vista del nuovo ciclo.
Il prossimo summit di giugno, con la partecipazione di Zlatan Ibrahimović, sarà decisivo per capire se Pulisic rientrerà ancora nei piani tecnici o se il suo destino sarà un ritorno nel calcio inglese.