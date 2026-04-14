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Mercato Milan, Allegri lo vuole e l’ha indicato a Tare: profilo di esperienza in difesa! Cosa può succedere
Mercato Milan, Massimiliano Allegri ha dato il suo ok di massima all’arrivo a parametro zero di Robertson
Il mercato dei parametri zero si infiamma con un nome di caratura mondiale: Andrew Robertson. Il terzino scozzese ha ufficialmente annunciato l’addio al Liverpool in vista della scadenza del contratto a giugno 2026, chiudendo un’era leggendaria ad Anfield. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Milan è tra i club più attenti alla situazione, pronto a cogliere l’opportunità di portare a San Siro uno dei migliori interpreti del ruolo per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.
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Mercato Milan, Robertson e il tutor per Bartesaghi
L’interesse per il capitano della Scozia, classe 1994, si inserisce in una precisa visione strategica della dirigenza rossonera. Con la partenza di Pervis Estupiñán ormai data per certa dopo una stagione deludente, il Milan cerca un profilo di caratura internazionale che possa garantire rendimento immediato.
- Chioccia di lusso: L’idea del club sarebbe quella di affiancare l’esperienza di Robertson al giovane Davide Bartesaghi, permettendo al talento cresciuto nel vivaio di maturare senza pressioni eccessive sotto la guida di un maestro della fascia.
- La concorrenza: La sfida non è semplice. Su Robertson è forte l’interesse del Tottenham, anche se gli Spurs — attualmente al terzultimo posto in Premier League — dovranno prima blindare una difficile salvezza nelle ultime sei giornate per poter affondare il colpo.
Nonostante la concorrenza inglese, il fascino della Champions League (che il Milan punta a blindare nel finale di stagione) potrebbe rivelarsi l’arma decisiva per convincere Robertson a tentare l’avventura in Serie A nel 2026/2027.